PSG : La promesse du chef, le duo Neymar-Messi reformé

Le FC Barcelone est en chantier, et cela ne donne pas vraiment envie aux plus grandes stars de la planète d’y signer.

Lionel Messi a affiché sa volonté de partir, et malgré la reprise du football, l’Argentin sera clairement en fin de contrat au mois de juin prochain, avec absolument rien niveau juridique pour le retenir. Seule une action d’éclat, avec pour commencer un changement de président, peut faire évoluer la situation. De nouvelles élections sont prévues début 2021, et les candidats principaux se nomment Joan Laporta et Victor Font. Néanmoins, un dernier nom revient dans la presse espagnole ces derniers jours, celui de Agusti Benedito. L’ancien candidat à la présidence entend bien tenter à nouveau sa chance, et l’homme d’affaires de 56 ans prépare un petit coup de théâtre. Après s’être confié sur MARCA au sujet de son envie de redonner le club aux socios et de leur faire plaisir s’il était élu président, Benedito travaille sur un angle osé, mais qui peut provoquer un véritable carton plein.

Benedito essaye d’ici quelques mois d’obtenir l’accord de Neymar pour qu’il revienne au Barça, ce qui pourrait avoir le don de faire changer d’avis Messi au sujet de son avenir. Un pari osé tant les deux opérations apparaissent compliquées, et pas seulement sur le plan financier, à l’heure actuelle. Mais qui correspond au désir des fans de retrouver un duo qui a fait le bonheur du géant catalan. Comme à chaque élection, chaque candidat a ainsi quelques atouts dans sa manche en ce qui concerne les rumeurs de signature. Pour Laporta, c’est le retour de Pep Guardiola qui est annoncé. Pour Font, c’est la signature de Xavi comme entraineur qui est sa garantie auprès des fans. Les joueurs font toujours plus rêver que les entraineurs, et c’est là-dessus qu’a décidé de miser Benedito pour prendre la tête du FC Barcelone.