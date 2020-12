Ang : Paul Pogba et Manchester United, c'est fini !

Dans : Mercato.

Dans une interview accordée à Tuttosport qui sortira ce mardi, Mino Raiola a lâché une véritable bombe sur l'avenir de Paul Pogba à Manchester United !

Malgré quelques bouffées d'oxygène avec l'équipe de France, Paul Pogba vit une saison délicate avec son club. Régulièrement mis sur le banc par Ole Gunnar Solskjær au profit de Fred ou encore Scott McTominay, le Français n'est plus indiscutable comme ce fut le cas il y a plusieurs mois. S'il peut compter sur le soutien inconditionnel de Patrice Evra, le milieu de terrain pourrait avoir des envies d'ailleurs. Représenté par Mino Raiola, l'agent le plus sulfureux de la planète foot, Paul Pogba pourrait être l'une des attractions du prochain mercato. Et pour cause, Tuttosport publiera ce mardi une interview de Raiola. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le média italien sait s'y prendre pour faire un bon teaser. Le quotidien basé à Turin a décidé de poster un avant goût avec une seule phrase issue de l'interview, une phrase loin d'être anodine...

« Je peux dire que c'est terminé pour Paul Pogba à Manchester United » a déclaré l'agent de 53 ans. Une bombe qui affole déjà toute la presse européenne. Parti libre de Manchester en 2012 puis racheté par la formation anglaise pour 105 millions en 2016, La Pioche a connu des hauts et des bas. Depuis son titre de champion du monde en 2018, entre blessures et irrégularité, il a progressivement perdu sa place dans l'entrejeu mancunien. Alors que Zinédine Zidane n'a jamais caché son intérêt pour le joueur de 27 ans, il est fort probable de voir le Real Madrid se pencher sur le dossier lors du prochain mercato. La Juventus, le PSG et de nombreux autres gros clubs européens seront certainement aussi intéressés. Le timing de l'annonce de Mino Raoila fera en revanche grincer des dents du côté de Manchester, à l'approche du match décisif face à Leipzig en Ligue des Champions.