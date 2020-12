PL : Qui a osé comparer Van de Beek à Pogba ? Evra cherche la taupe

Dans : Premier League.

Recruté pour 40 millions d'euros l'été dernier en provenance de l'Ajax, Donny van de Beek peine à s'imposer à Manchester United.

Étincelant lors de l'épopée européenne de l'Ajax aux côtés de Frenkie de Jong ou encore Matthijs de Ligt il y a deux ans de cela, Donny van de Beek avait du patienter un an de plus que ses copains avant de quitter l'Ajax. Transféré à United en septembre dernier, le milieu de terrain vit une première saison plus compliquée qu'il ne l'imaginait. Ole Gunnar Solskjær ne l'a titularisé qu'à deux petites reprises en Premier League. Aligné d'entrée samedi soir face à West Ham, van de Beek a été remplacé assez tôt par Bruno Fernandes. Un changement qui a coïncidé avec le réveil des Red Devils, qui ont renversé la vapeur en s'imposant 3-1 après avoir été menés 1-0. Barré par Fred ou encore Scott McTominay, le Néerlandais a aussi comme concurrent un certain Paul Pogba. Auteur d'un but magnifique, Paul Pogba a permis aux siens d'égaliser. S'il a été violemment critiqué par Jamie Carragher il y a quelques temps, le Français peut compter sur le soutien de Patrice Evra, pour qui les comparaisons entre les deux joueurs n'ont pas lieu d'être.

« Quel beau but de Paul. Quand les gens le comparent à Van de Beek, ça me fait rire. Regardez ce but! Cavani n’a pas fait un bon match. Van de Beek n’a pas fait un bon match, il (Ole Gunnar Solskjær) a fait des changements rapides et nous avons gagné » a déclaré l'ancien joueur des Red Devils au micro de Skysports. L'intéressé appréciera. À quelques jours d'une rencontre décisive en Ligue des Champions sur la pelouse de Leipzig, l'ancien maître à jouer de l'Ajax n'a pas marqué des points. Au contraire, Paul Pogba semble bien placé pour démarrer en tant que titulaire.