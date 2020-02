Ang : Man City veut Messi, Guardiola le supplie de rester au Barça

Dans : Mercato.

Dans un contexte tendu au FC Barcelone, Lionel Messi est encore annoncé sur le départ. Manchester City serait notamment à l’affût, mais pas son coach Pep Guardiola.

C’était chaud au FC Barcelone cette semaine. Critique envers l’état d’esprit de certains joueurs, le secrétaire technique Eric Abidal a provoqué la colère de Lionel Messi, qui l’a remis à sa place sur les réseaux sociaux. De quoi placer le Français sur la sellette, du moins le temps que le président Josep Maria Bartomeu décide de le maintenir dans ses fonctions. Suffisant pour menacer la prolongation de l’Argentin ? En tout cas, plusieurs clubs seraient à l’affût au cas où. On parle notamment d’un intérêt persistant de Manchester City, dont le manager Pep Guardiola a rapidement démenti avant de conseiller Messi.

« Il joue pour le Barça et il y restera, c'est mon souhait, a réagi le coach espagnol. Je ne parlerai pas d'un joueur d'un autre club. Je pense qu'il finira sa carrière là-bas. » Bien sûr, Guardiola ne fermerait pas la porte à son ancien attaquant si l’opération était possible. Mais comme le média britannique Sky Sports, le technicien sait probablement que le capitaine du Barça n’a pas l’intention de partir malgré la petite embrouille avec Abidal. Le sextuple Ballon d’Or est ouvert à une prolongation de son contrat qui expire en 2021. Et l’on imagine que le dirigeant français ne mènera pas les discussions…