Ang : Man City officialise le départ de Sergio Aguero

Dans un communiqué, Manchester City a officialisé le départ en fin de saison de Sergio Aguro, dont le nom restera éternellement lié au titre de champion d'Angleterre arraché à l'ultime seconde en 2012.

Même si cela était dans les tuyaux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel, Sergio Aguero quittera Manchester City après la fin de la saison 2020-2021. « Manchester City fera des adieux affectueux et émouvants au légendaire attaquant Sergio Aguero à la fin de son contrat cet été (…) Sergio est devenu le meilleur buteur de City, dépassant le record de 78 ans d'Eric Brook lorsqu'il a marqué lors de notre victoire 4-2 à Naples en 2017, et a joué un rôle de premier plan dans les trois autres titres de Premier League du club, une FA Cup et cinq League Cup. Au total, il a atteint un incroyable total 257 buts en 384 apparitions », ont indiqué les Citizens, dont le propriétaire a a rendu un vif hommage à l’attaquant. « La légende de Sergio Aguero restera gravée de manière indélébile dans la mémoire de ceux qui aiment le Club et peut-être même de ceux qui aiment simplement le football », a expliqué Khaldoon Al Mubarak.