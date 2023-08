Amiens ramène une ancienne star de Liverpool en L2

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Peut-être le transfert le plus inattendu de l'été en préparation à Amiens. Le club picard et son directeur sportif John Williams entendent recruter l'attaquant anglais Andy Carroll, passé par Newcastle et surtout Liverpool.

Depuis plusieurs années, Amiens surprend dans l'univers de la Ligue 2. Guidé par son directeur sportif John Williams, le club picard n'hésite pas à réaliser des transferts très audacieux. Une stratégie qui a su payer quand Amiens a atteint la Ligue 1 en 2017. Gael Kakuta, Mathieu Bodmer, le Suédois Emil Krafth ou encore l'Iranien Saman Ghoddos se sont succédés dans la Somme. Un nom encore plus connu et prestigieux pourrait leur succéder dans les prochains jours. L'actuel deuxième de Ligue 2 pense à recruter l'attaquant anglais Andy Carroll !

Carroll tout proche d'Amiens et de la Ligue 2

C'est ce que rapporte le Daily Telegraph outre-manche. Amiens discute activement avec le club de Carroll Reading (League One) pour un transfert de l'international anglais aux 9 sélections. Le journaliste du quotidien Mike McGrath précise que Carroll est très intéressé à l'idée d'aller à Amiens, ayant même fait le déplacement dans la Somme. « L'attaquant de Reading Andy Carroll en pourparlers pour un transfert au club français de l'Amiens SC. L'ancien international anglais, 34 ans, est à Amiens pour conclure l’accord », écrit-il sur X.

Reading striker Andy Carroll in talks over a move to French club Amiens SC 🇫🇷⚽️ The former England international, 34, at the Ligue 2 club to conclude the deal 🤝 — Mike McGrath (@mcgrathmike) August 29, 2023

Amiens recruterait ainsi un bien beau nom du football anglais. Carroll est passé par Newcastle, West Ham, West Bromwich Albion mais surtout Liverpool entre 2011 et 2013. Un transfert retentissant à 40 millions d'euros qui avait finalement beaucoup déçu les supporters des Reds. Depuis, Carroll est à Reading où il a notamment marqué neuf fois la saison passée en Championship. Insuffisant pour éviter la relégation du club en League One où il se morfond depuis. Assurément, un transfert en Ligue 2 lui ferait du bien surtout dans un club aussi bien classé qu'Amiens actuellement. A voir désormais son niveau sportif actuel car le coup médiatique pour Amiens et pour la Ligue 2 est déjà réussi.