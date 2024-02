City, Real, PSG ‍: Un Américain de 14 ans bluffe tout le monde

Chaque année, de nouveaux talents émergent et de plus en plus sont issus de pays qui ne dominent pas spécialement le monde d'un football. Un jeune espoir américain a tapé dans l'œil des meilleurs clubs européens.

Si à une époque, les jeunes joueurs explosaient vers 18 ou 19 ans, désormais, dès l'âge de 16 ou 17 ans, les pépites peuvent s'imposer dans les meilleurs clubs du monde. En témoigne la progression fulgurante de Warren Zaïre-Emery avec le PSG ou celle de Lamine Yamal au FC Barcelone. Mais encore plus jeune, à 14 ans, un gamin est en train de tout retourner sur son passage aux États-Unis et fait déjà tourner la tête aux écuries européennes sur le mercato. Cavan Sullivan, un nom qui est pour l'instant méconnu du grand public, mais qui résonne déjà très fort en MLS. Vainqueur du championnat des moins de 15 ans de la Concacaf en 2023, Cavan Sullivan a été appelé par l'Union de Philadelphie pour participer à la pré-saison, en compagnie de son frère Quinn Sullivan, âgé de 19 ans.

🇺🇸 Understand that Manchester City are frontrunners in a race with Europe’s elite to sign American prospect Cavan Sullivan. The US wonderkid, born on September 28 in 2009, currently plays for Philadelphia Union. Half-Germain on his mother’s side, the attacking midfielder is not…