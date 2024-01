Zidane a dit non, l'Algérie revient quand même à la charge

Dans : Foot Mondial.

Zinédine Zidane n'a pas encore trouvé chaussure à son pied. Le champion du monde 98 attend le meilleur challenge pour lui, même s'il ne manque pas de propositions.

L'avenir de Zinédine Zidane agite la presse ces dernières heures. Il faut dire que l'ancien du Real Madrid est sans club depuis 2021 et que le temps commence à faire long. S'il comptait récupérer l'équipe de France après la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps a finalement prolongé son contrat. Depuis, Zidane se fait discret et a déjà décliné plusieurs propositions. C'était le cas pour le Brésil, des clubs anglais et désormais l'Algérie. Pour autant, les Fennecs ne veulent pas s'avouer vaincus et vont de nouveau tenter leur chance malgré un premier refus. C'est en tout cas ce qu'annonce RMC ces dernières heures.

Zidane, l'Algérie tire sur la corde sensible

Le média indique en effet que la Fédération Algérienne de Football va contacter directement Zinédine Zidane ce week-end pour vanter les mérites de son projet suite au départ de Djamel Belmadi. Si la légende tricolore n'est pas très chaude sportivement, elle n'en reste pas moins tiraillée par son histoire personnelle, ses parents étant d'Algérie. Le pays maghrébin veut donc en profiter pour jouer sur cette corde sensible et le faire craquer. Pour ce faire, la fédération algérienne veut s'aider de sponsors pour faire une offre très importante à Zidane. Reste à savoir si elle sera suffisante pour convaincre le champion du monde 98, décrit comme impatient de reprendre du service. A son grand dam, Zinédine Zidane devra accepter un poste différent de celui de sélectionneur des Bleus, en attendant que le contrat de Deschamps se termine, à savoir en 2026 et la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.