Apple TV offre un milliard pour le Mondial des Clubs 2025 ‍!

En 2025, la FIFA va organiser le Mondial des Clubs aux Etats-Unis. Une nouvelle compétition qui réunira 32 clubs, dont le PSG. Apple TV s'apprête à rafler les droits mondiaux de cette compétition.

Du 15 juin au 13 juillet 2025, 32 clubs venus des six confédérations, dont 12 équipes européennes, s'opposeront dans une compétition rebadgée par la FIFA. Afin de garantir un maximum d'argent pour les clubs, Gianni Infantino est conscient qu'il doit tirer le maximum d'argent de la vente des droits TV de ce tournoi qui sera forcément très populaire dans une année sans compétition majeure l'été. Et le président de la FIFA va probablement avoir gain de cause puisque le New York Times révèle un accord imminent avec Apple, qui va s'offrir la totalité des droits mondiaux de cette compétition. Pour réussir à convaincre l'instance du football de lui céder ses droits, la firme de Cupertino devra débourser 1 milliard de dollars (940 millions d'euros).

Apple mise gros sur le football

Apple n'est pas totalement néophyte en matière de football, puisque la célèbre marque américaine détient déjà les droits de diffusion de la Major League Soccer aux Etats-Unis. Mais avec cet investissement record, Apple entre évidemment dans une autre dimension, sachant que la FIFA est convaincue que ce Mondial des clubs 2025 va attirer des audiences records et sur toute la planète. Au moment où le football est très à la mode chez les influenceurs, la firme fondée par Steve Jobs va également en profiter pour faire connaître son bouquet, même si on ne connait pas les conditions fixées par la FIFA dans ce possible deal. Le New York Times évoque ainsi une possible diffusion en clair de certains matchs, tandis qu'en Europe les spécialistes se demandent si Apple acceptera de revendre une partie des droits à des diffuseurs classiques. Mais pour un milliard de dollars, difficile d'en exiger trop de la part de Gianni Infantino. Les amateurs français de football vont donc devoir encore un peu patienter afin de savoir qui diffusera ce Mondial des clubs, mais avec la Ligue 1 on a déjà appris la patience.