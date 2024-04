Corruption ‍: Textor balance ses preuves, la commission valide

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

John Textor n'en démord pas : il est persuadé que Botafogo a été victime de corruption la saison passée dans le cadre du titre de Palmeiras. Il aurait même des preuves sur le sujet.

Outre l'OL, John Textor doit également gérer les affaires de ses autres clubs, dont Botafogo. La saison passée, le businessman étasunien croyait bien que son club allait rafler le titre en championnat. Mais Botafogo s'est écroulé, ce qui a profité à Palmeiras. Pour Textor, ce titre n'aurait jamais dû avoir lieu. La raison ? Une corruption de la part de Palmeiras et des joueurs de Sao Paulo FC et Fortaleza, accusés d'avoir manipulé des résultats pour aider Palmeiras. Les propos de John Textor n'avaient pas tardé à faire parler au Brésil. Il était récemment convoqué à une commission parlementaire afin de tirer au clair toute cette histoire. Et l'Américain a maintenu sa version.

Textor et ses preuves, le Brésil y croit

Comme rapporté par L'Equipe, John Textor a réitéré ses accusations envers Palmeiras, présentant même ses preuves. D'après Jorge Kajuru, président de la commission parlementaire, pas mal de choses étaient même pertinentes : « Ce n'était pas une conversation sans contenu. Au contraire, il avait du contenu. Nous avons suffisamment de preuves pour enquêter en profondeur... ». Sur sa lancée, Kajuru a d'ailleurs promis de rendre public les éléments les plus intéressants, incluant un enregistrement audio d'un arbitre. Pour justifier sa démarche, Textor a lui indiqué : « Il faut nettoyer le football brésilien (...). Ce que nous avons découvert n'est pas différent du reste du monde, de la Belgique, de la France, de toute l'Europe. La manipulation des résultats est une réalité. (...) Je suis propriétaire d'un club, je veux gagner des Championnats et si je peux prouver, sans le moindre doute, que la saison 2022 a été manipulée, et que 2023 a été manipulée, ainsi d'autres preuves d'anomalies, je pourrai faire appel au tribunal des sports, à la police, et cet organe législatif pourra agir ». Voilà qui est clair et qui ne fait pas l'honneur du football brésilien, en totale crise depuis quelques années.