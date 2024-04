Une nouvelle légende du foot rejoint la Kings World Cup

Après Samir Nasri, Francesco Totti, Eden Hazard ou encore Rio Ferdinand, une nouvelle légende du football a donné son accord pour disputer la Kings World Cup en mai prochain.

La Coupe du monde de football à 7 contre 7 organisé par Gérard Piqué commence doucement mais surement à provoquer un réel engouement. Il faut dire que chaque sélection a le droit de sélectionner des anciens joueurs internationaux, que les spectateurs vont se faire un plaisir de revoir jouer. Le premier joueur de l’Equipe de France a été dévoilé, il s’agit de Samir Nasri tandis que l’Italie a sélectionné Francesco Totti et que la Belgique a convaincu Eden Hazard de rechausser les crampons. Ces dernières heures, c’est l’Ukraine qui a dévoilé son premier joueur, et l’annonce fut tonitruante puisque le premier joueur ukrainien sélectionné n’est autre que… Andriy Shevchenko, auteur de 48 buts en 110 sélections avec l’Ukraine. Ballon d’Or 2004, vainqueur de la Ligue des Champions avec l’AC Milan en 2003, celui qui a également porté les couleurs de Chelsea représente un sacré renfort pour l’équipe ukrainienne de Kings World Cup. Avec ce genre de star au casting, la compétition de Gérard Piqué risque d’avoir un sacré succès sur les réseaux sociaux.

