Neymar vers un projet fou à 220 ME au Brésil

Toujours attaché à Santos, Neymar pourrait faire son grand retour en 2025, au terme de son contrat à Al-Hilal. Mais d’après un journaliste local, l’international brésilien ne se contentera pas de revenir en tant que simple joueur. L’ancienne star du Paris Saint-Germain envisagerait de racheter son club formateur.

Toujours convalescent après sa grave blessure à un genou en octobre dernier, Neymar en a profité pour rendre visite à Santos. Le milieu offensif d’Al-Hilal, invité par son club formateur, est venu assister au match aller de la finale du Campeonato Paulista contre Palmeiras (victoire 1-0) le week-end dernier. Son apparition n’est pas passée inaperçue, d’autant que le Brésilien aurait annoncé dans le vestiaire son intention de revenir au terme de son contrat à Al-Hilal en 2025. Une excellente nouvelle pour le président de Santos Marcelo Teixeira qui ne cache pas son rêve d’organiser le retour de Neymar.

Mais pour le journaliste Mauro Beting, l’international auriverde envisage un plan beaucoup plus ambitieux. « Neymar ne reviendra pas seulement à Santos (en tant que joueur), je ne sais pas si ce sera maintenant, plutôt bientôt, puisque lui et son père rachèteront Santos, a affirmé le spécialiste. La même chose que Ronaldo Fenômeno avait réalisée avec Cruzeiro, Neymar le fera avec Santos. » Alors que son implication au quotidien a souvent été remise en question, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain veut-il vraiment devenir propriétaire de Santos ? Et surtout, en a-t-il vraiment les moyens ?

Neymar a les reins solides

Selon le site de Sportico, Neymar a déjà touché plus de 900 millions d’euros depuis le début de sa carrière. La star d’Al-Hilal serait actuellement l’un des joueurs les mieux payés au monde, lui dont les revenus totaux auraient atteint les 103 millions d’euros durant l’année 2023, calcule Forbes. La valeur de Santos, relégué pour la première fois de son histoire en deuxième division, étant estimée aux alentours de 220 millions d’euros par le cabinet de conseil Sports Value, Neymar serait donc en mesure de racheter son club formateur.