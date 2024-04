Marc Brys sélectionneur du Cameroun, la fédération ne le savait pas

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Un ministre camerounais a annoncé la désignation de Marc Brys au poste de sélectionneur. Seul problème, la fédération camerounaise de football ne le savait pas.

Agé de 61 ans, et après avoir dirigé plusieurs clubs belges, mais également des formations saoudiennes, Marc Brys a été nommé sélectionneur de l’équipe du Cameroun. Une annonce qui a été faite via un communiqué du ministre camerounais des Sports et de l’Éducation Physique, suite aux « très hautes directives du président de la République. » Une désignation qui a visiblement pris de court la fédération camerounaise de football (FECAFOOT), laquelle n'avait visiblement pas été consultée pour ce choix et encore moins pour son officialisation. Même si la présence de François Omam-Biyik dans le staff a de quoi légèrement rassurer, la FECAFOOT cache mal sa colère d'avoir été mise devant le fait accompli.

« La Fédération Camerounaise de Football a appris, au même moment que l'ensemble des Camerounais, la nomination à des postes de responsabilité au sein de la Sélection Nationale Seniors de football masculin. La FECAFOOT marque son grand étonnement face à cet acte (...) Cette décision prise de manière unilatérale arrive au moment même où la FECAFOOT a accepté d'exécuter les Très Hautes Instructions du Président de la République en apportant sa franche collaboration en vue de parvenir à un apaisement profitable à l'avenir de nos chers Lions Indomptables. La FECAFOOT entend apporter un éclairage sur cette regrettable situation, de même qu'elle communiquera sans délai sur la réaction qu'elle entend y réserver », indiqué la Fédération Camerounaise de Football.