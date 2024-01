Zidane repousse l'Algérie, l'Angleterre va le faire craquer

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Zinedine Zidane a refusé le poste de sélectionneur de l'Algérie, le pays de ses parents, malgré une belle offre financière. Certains y voient la volonté d'attendre l'Equipe de France mais Nabil Djellit anticipe un autre choix de carrière pour Zizou.

Zinedine Zidane est un cœur difficile à prendre. Plusieurs sélections mondiales l'ont compris ces derniers mois. Zizou a été convoité par le Brésil, les Etats-Unis, l'Allemagne et cette semaine l'Algérie. Les Fennecs avaient un atout en plus par rapport à Team USA et à la Seleçao : les racines familiales. Les parents de Zinedine Zidane sont originaires d'Algérie et l'ancien numéro 10 des Bleus s'est déjà dit attaché à ce pays. Néanmoins, Zidane vient de décliner le poste de sélectionneur de l'Algérie, laissé libre après le départ de Djamel Belmadi. La fédération algérienne avait pourtant mis le paquet sur le plan financier.

Zidane en Premier League, le test ultime arrive

Depuis deux ans, Zinedine Zidane convoite le poste de Didier Deschamps à la tête de l'Equipe de France de football. Il semble que les Bleus passent encore avant tout et que les Algériens l'aient appris comme les Brésiliens ou les Américains avant eux. Cependant, Nabil Djellit analyse les choses différemment. Pour lui, Zidane a un autre plan au mercato : la Premier League où deux très beaux postes s'offrent à lui.

"Zidane a dit non à l'Algérie"



Pour @Nabil_djellit, Zidane pourrait se laisser tenter par l'Angleterre avant d'espérer retrouver l'Équipe de France.#EDG pic.twitter.com/hO6C8vZHa5 — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) January 26, 2024

« Oui, évidemment. Sa priorité absolue s’il veut prendre une sélection nationale, ça reste l’Equipe de France. Il a eu d’autres sollicitations : le Brésil, les Etats-Unis. Maintenant, il faut quand même surveiller le marché des clubs anglais Liverpool, Manchester United. Ça peut aussi être des défis qui peuvent l’intéresser. Peut-être qu’il peut être sensible au meilleur championnat du monde au bout d’un moment parce qu’il a gagné avec le Real, le meilleur club du monde, c’est un compétiteur et il peut vouloir s’étalonner en Premier League », a t-il décrypté dans L'Equipe de Greg. Avec le départ de Jurgen Klopp à Liverpool en fin de saison, cette hypothèse ne semble pas du tout farfelue.