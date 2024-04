Kings World Cup ‍: Le régime de Samir Nasri fait le buzz

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Samir Nasri est la première personnalité dévoilée par l’influenceur Amine M’a Tué pour participer à la Kings World Cup avec l’Equipe de France, laquelle se nommera « Foot2Rue » pour l’occasion.

En mai prochain, la Coupe du monde de football à sept organisée par Gérard Piqué risque de faire le buzz. Et pour cause, les premières stars qui participeront à cette compétition ont été dévoilées, et cela pourrait bien titiller de nombreux observateurs, y compris les puristes du ballon rond. Francesco Totti avec l’Italie, Eden Hazard avec la Belgique… et Samir Nasri avec l’Equipe de France participeront notamment à la Kings World Cup. Consultant pour Canal +, l’ancien joueur de l’OM et de Manchester City a stoppé sa carrière en 2021, mais a bien l’intention de se remettre en forme pour briller lors de cet évènement. « Let’s go mon frero apres le match retour de Marseille lets go a Merano se preparer et faire une vraie prepa et a tous les haters meme avec des kilos suis meilleur que vous peace a tout le monde et let’s go mettre foot2rue sur le toit du monde » a notamment publié l’ancien international français sur les réseaux sociaux.

Kings World Cup : Samir Nasri promet de faire un régime dantesque https://t.co/5eM1tVkwg1 — Foot01.com (@Foot01_com) April 8, 2024

Ce régime dantesque promis par Samir Nasri a provoqué un certain buzz sur les réseaux sociaux, où l’on se demande bien si Samir Nasri peut tenir sa parole et tout casser à la Kings World Cup alors qu’il est actuellement assez loin du poids de forme qu’il affichait lorsqu’il était footballeur professionnel. « Samir Nasri il a pas fait de prépa physique pour Guardiola vous croyez il va la faire pour Amine » s’amuse un internaute, qui n’y croit pas une seconde. « Tu auras du mal à courir Samir », « C’est la phrase d’un mec complexé ça, je reconnais » ou encore « Le discours de merde, je suis mort de rire » peut-on lire sur X.

Mais qu’il ne s’en fasse pas, Samir Nasri a aussi une belle armée de supporters, lesquels sont convaincus que l’ancien Marseillais va tout casser à la Kings World Cup. « Montre leur Samir », « La technique il l’aura toujours », « Il froisse tous ses haters, il va se préparer vite fait bien fait et tout le monde va voir flou » ou encore « Il va salir tout le monde » s’exclament certains fans de Samir Nasri. Qu’on l’aime ou pas, il faut bien dire que l’on a hâte de voir Samir Nasri rechausser les crampons, en attendant avec impatience de connaitre l’identité de ses futurs coéquipiers dans l’équipe Foot2Rue pour représenter la France.