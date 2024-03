Un ancien coach du Barça dans le viseur, Textor s’active

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

John Textor a une réputation, celle d’un actionnaire qui aime changer régulièrement ses entraîneurs, dès lors que les résultats ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Cela va une nouvelle fois se vérifier à Botafogo.

Depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais a déjà connu trois entraîneurs : Laurent Blanc, Fabio Grosso et enfin Pierre Sage. A Molenbeek et à Botafogo, les deux autres clubs détenus par John Textor, les changements d’entraîneurs sont également fréquents. Une nouvelle rotation est d’ailleurs sur le point de se mettre en place à Botafogo, où Tiago Nunes a été viré par le patron d’Eagle Football. Jorge Sampaoli, dont le nom a été glissé du côté de l’OL avant que Pierre Sage ne soit conforté, a été cité comme un candidat crédible au banc du club brésilien. Mais à en croire les informations du journal AS, c’est finalement vers un coach espagnol que John Textor souhaite se tourner.

Le média indique que le propriétaire de Botafogo a fait de Quique Setien, ancien entraîneur de Villarreal mais également du FC Barcelone, sa cible n°1 pour le banc du club brésilien. Le technicien espagnol semble intéressé et tout pourrait se finaliser rapidement afin qu’il succède à Tiago Nunes en tant que coach de Botafogo. Un nouveau changement d’entraîneur que Pierre Sage va forcément noter, lui qui sait que rien ne lui sera pardonné à la tête de l’OL avec un patron comme John Textor. Car le propriétaire américain, qui commence à se faire une bonne image à Lyon, a pris pour habitude depuis qu’il est dans le football de faire des entraîneurs les responsables des mauvais résultats de ses équipes. Et il n’hésite pas à sortir le carnet de chèques s’il le faut pour les licencier et nommer quelqu’un d’autre à leur place.