Menacé de mort, Di Maria prend une décision radicale

Il y a une semaine, on apprenait qu’Angel Di Maria avait été menacé de mort en Argentine par un groupe de narco terroriste qui ne veut pas le voir revenir dans son club formateur de Rosario.

En fin de contrat avec Benfica jusqu’au mois de juin, Angel Di Maria ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le champion du monde argentin voyait d’un bon œil de revenir chez lui à Rosario afin d’y terminer tranquillement sa carrière. Mais cette possibilité a pris du plomb dans l’aile après les menaces de mort reçues par l’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain il y a une semaine. Alors qu’il était dans sa maison de Rosario juste avant le rassemblement international de la sélection argentine, une voiture s’est arrêtée devant chez lui et le message suivant a été lancé à l’intention d’Angel Di Maria.

« Dis à ton fils Ángel de ne plus revenir à Rosario, sinon nous le ruinerions en tuant un membre de sa famille. Même Pullaro (le gouverneur de la province) ne vous sauvera pas » avait lancé le groupe de narco terroriste, dont l’objectif est de semer la peur afin d’obtenir des meilleures conditions de détention, qui ont été durcies depuis quelques semaines par le gouverneur local. A en croire les informations du journal portugais A Bola, ses menaces de mort n’ont pas été sans conséquence sur les choix à venir d’Angel Di Maria.

Di Maria n'envisage plus de revenir à Rosario

Et pour cause, le média affirme que l’ancien Parisien n’envisage plus de revenir à Rosario. Déjà marqué par le cambriolage subi à Paris en 2021, Angel Di Maria ne veut pas faire courir le moindre risque à sa famille. La tendance est donc désormais à une prolongation au Benfica, où tout se passe pour le mieux cette saison avec 15 buts et 12 passes décisives depuis le début de la saison… et où le meneur de jeu de 36 ans ne fait l’objet d’aucune menace. Au contraire, Di Maria est une véritable idole à Lisbonne, où il avait joué entre 2010 et 2014 avant de rejoindre le Real Madrid pour 30 millions d’euros.