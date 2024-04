Raphaël Varane alerte le monde du foot sur ce grand danger

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Retraité international à seulement 30 ans, Raphaël Varane a brisé le silence dans les colonnes de L’Equipe pour évoquer les dangers physiques liés à l’activité de footballeur professionnel.

Le sujet est tabou et très rarement évoqué et pourtant, les footballeurs sont eux aussi exposés à une fatigue physique et mentale. Pour se préserver, Raphaël Varane a pris la décision de prendre sa retraite internationale avant même ses 30 ans, après la Coupe du monde 2022 perdue en finale contre l’Argentine. Dans les colonnes de L’Equipe, le défenseur de Manchester United a évoqué ce sujet rarement mis sur le tapis par les acteurs du jeu. Victime de plusieurs commotions cérébrales depuis le début de sa carrière, l’ancien défenseur du Real Madrid a déjà ressenti les symptômes de lésions cérébrales, après des chocs à la tête.

Varane veut sensibiliser sur le sujet des commotions cérébrales

« J’ai déjà eu plusieurs commotions cérébrales. Quand on regarde trois des pires matches de ma carrière, il y en a au moins deux avant lesquels j'avais eu une commotion quelques jours plus tôt : face à l'Allemagne en quarts de finale de la Coupe du monde 2014 (le 4 juillet, 0-1 avec la France), et avec le Real Madrid contre Manchester City en huitièmes de finale de Ligue des champions 2020 » a d’abord lancé Raphaël Varane dans les colonnes du quotidien national, avant de poursuivre. « En tant que footballeurs habitués à jouer au plus haut niveau, on est habitués à la douleur, on est un peu des soldats, des durs au mal, des symboles de la force physique, or ce sont des symptômes qui sont assez invisibles. Si tu as mal à la jambe et que tu boites, tout le monde le voit. Mais là, ça fait tout de suite faible de dire qu'on est fatigué, qu'on a des migraines ou de la fatigue oculaire » poursuit Raphaël Varane, évoquant les symptômes d’une commotion cérébrale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Raphael Varane (@raphaelvarane)

« Ça s'apparente souvent à des excuses ou au fait de ne pas être prêt à relever le défi. Alors, au début, on se dit que ça va passer, sans savoir qu'il s'agit de symptômes liés à la commotion. Pour le comprendre, il faut bien analyser la situation et ensuite qu'il y ait une relation de confiance avec le staff médical et le staff technique pour pouvoir en parler. Parce que forcément, quand on a un match hyper important, dire qu'on est un peu fatigué, c'est compliqué » a ajouté Raphaël Varane, qui indique par ailleurs que son fils de 7 ans joue au football, et il lui conseille… de ne pas faire de tête. A travers ce témoignage, le défenseur de Manchester United veut sensibiliser les acteurs football et ouvrir la parole aux autres professionnels sur ce sujet beaucoup évoqué dans le rugby, mais beaucoup moins dans le monde du ballon rond.