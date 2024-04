Corruption au Brésil, John Textor va avoir des problèmes

Dans : Foot Mondial.

Propriétaire de l’OL mais également de Botafogo, John Textor n’est pas le dirigeant le plus apprécié au Brésil après avoir porté de graves accusations de corruption à l’encontre du club de Palmeiras.

Alors que le championnat brésilien va bientôt reprendre ses droits, John Textor est chaud bouillant et a d’ores et déjà annoncé son intention d’attaquer le club de Palmeiras en justice pour corruption. « L’année dernière a été mouvementée. Je ne vais pas laisser ce qui s’est passé se repasser sans le contrôle de la justice. Nous entamons une nouvelle saison. Nous avons des preuves solides, confirmées à 100%, que Palmeiras a profité de l’arbitrage pendant au moins deux saisons » a lancé le propriétaire d’Eagle Football, à la tête de l’OL ou encore de Botafogo. De très graves accusations qui ne sont pas sans conséquence puisqu’une corruption des arbitres de la part du club de Palmeiras n'est pas la seule attaque de Textor, qui a assuré que le match gagné par Palmeiras contre Sao Paulo sur le score de 5-0 était aussi plus que suspect. La grogne monte doucement au Brésil à tel point que le club de Sao Paulo s’est fendu d’un communiqué pour attaquer John Textor et le recadrer à l’aube de cette nouvelle saison.

Nota oficial:



O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a… pic.twitter.com/yMhZKT1n5C — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 2, 2024

« Le São Paulo Futebol Clube a pris connaissance des accusations graves et infondées du propriétaire du SAF Botafogo concernant la participation de joueurs de l’équipe tricolore à des matches truqués, et les rejette avec véhémence. Une telle affirmation, sans la moindre preuve, remet en cause l’aptitude des joueurs de l’équipe professionnelle masculine et l’équité de l’institution du São Paulo FC au cours de ses 94 ans d’histoire. Le club a déjà fait appel à son département juridique, qui étudiera et prendra les mesures appropriées sur le plan juridique » a commenté le club de Sao Paulo dans un communiqué officiel. A vouloir attaquer tout le monde au Brésil après la perte du titre la saison dernière, John Textor pourrait à son tour se faire attaquer sur le plan judiciaire. La question est maintenant de savoir si, comme il le prétend, le patron de Botafogo a de solides preuves d’une potentielle corruption des arbitres par le club de Palmeiras. Si ce n’est pas le cas, attention au retour de bâton pour le boss de l’OL.