« Qui est mort ? » : Quand Victoria Beckham apprend la signature de Messi

L'été dernier, Leo Messi décidait de quitter le PSG pour se lancer un nouveau défi, à savoir celui d'évoluer dans la franchise de l'Inter Miami. Une franchise détenue par son ami David Beckham.

Leo Messi a fait une croix sur sa carrière en Europe en décidant de rejoindre la MLS. A l'Inter Miami, les attentes sont énormes et les passions toujours plus déchainées. Il faut dire que David Beckham, propriétaire de la franchise floridienne, a fait fort en parvenant à convaincre Leo Messi de rejoindre les Etats-Unis. Son rêve était de longue date mais il ne pensait sans doute pas que l'Argentin privilégie concrètement son idée de devenir une nouvelle star de la MLS.

Messi a vraiment choqué Beckham et sa femme

Lors d'une interview donnée à James Corden, David Beckham a raconté les coulisses de l'arrivée du champion du monde à Miami et surtout la réaction de sa femme, qui pensait que quelqu'un était mort tellement son mari était choqué d'apprendre que Messi voulait signer. « Nous parlions au père de Leo depuis longtemps. Depuis cinq ans. Moi et mon partenaire à Miami, nous nous sommes faufilés dans l'hôtel pour rencontrer le père de Leo cinq ans avant qu'il ne signe pour nous. (...) Nous savions qu'il y avait une décision à prendre car Leo avait annoncé qu'il quittait le PSG. À 4 ou 5 heures du matin au Japon, je suis au lit et mon téléphone n'arrête pas de sonner. Victoria me donne un coup de coude et me dit : Eteins ton téléphone, nous avons besoin de dormir. Je tends la main et je m’empare de mes lunettes et là je lis sur mon téléphone que Leo Messi a décidé de venir à Miami. J'en ai encore la chair de poule. Je me suis redressé sur mon lit et j'ai commencé à pleurer. Et Victoria m'a dit : Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qui est mort ? Et j'ai dit : Leo arrive, il arrive à Miami. Et je vais sur Internet, c'est partout sur les réseaux sociaux. J'ai parlé à mon partenaire Jose Mas et il m'a dit : Tu y crois ? et j'ai répondu : Je n'y crois pas. Attendons qu'il arrive à Miami et alors j'y croirai », a notamment indiqué l'ancien joueur du PSG, qui peut désormais profiter du talent de l'octuple Ballon d'Or. Après une première saison complexe, l'objectif de Leo Messi et l'Inter Miami est de parvenir à se qualifier pour les playoffs en fin de ce nouvel exercice.