Zidane a gâché la carrière de Materazzi, il crache le morceau

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France aurait pu décrocher une deuxième étoile en Coupe du monde en 2006 face à l'Italie. Mais rien ne s'est passé comme prévu à partir de l'expulsion de Zinédine Zidane.

L'Italie a remporté sa dernière Coupe du monde en 2006 face à l'équipe de France au terme d'un match serré qui s'est terminé aux tirs au but. Alors que les Bleus semblaient lancés vers le succès, Zinédine Zidane a vrillé en mettant un coup de tête à Marco Materazzi. Ce dernier avait insulté le Français après un accrochage qui est resté célèbre. Les deux hommes n'ont d'ailleurs plus aucun contact depuis ce jour-là. Et pour l'Italien, ce souvenir est encore traumatisant à bien des égards.

Zidane, Materazzi regrette

Lors d'un entretien accordé à The Times, le champion du monde italien est en effet revenu sur son épisode avec Zidane. Et selon lui, cet événement a quelque peu gâché la suite de sa carrière. « Je n’aime pas ça. Cela ne rend pas justice à ce qu’a été ma carrière. Cet épisode n’aurait jamais dû se produire. Dans la tension de cette finale berlinoise, au milieu des chamailleries et des insultes, Zidane m’a offert son maillot et j’ai dit non, que je préférais sa sœur. Puis il s’est retourné et a réagi comme tout le monde s’en souvient. Je n’ai jamais revu Zinedine. Je n’ai jamais eu l’occasion de lui parler pour clarifier les choses. Mais il n’y a pas de problème. Je ne peux que le féliciter pour ce qu’il a fait en tant que joueur, mais aussi en tant qu’entraîneur », a notamment indiqué Marco Materazzi, qui aurait donc aimé que les choses se passent différemment avec Zidane, mais sans doute pas quant à l'issue de la finale de la Coupe du monde 2006. Finale au cours de laquelle il avait égalisé après l'ouverture du score de Zinédine Zidane justement.