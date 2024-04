Adieu la France, Benzema passe aux choses sérieuses

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier lors du marché des transferts, Karim Benzema faisait le choix de quitter le Real Madrid pour rejoindre la Saudi Pro League et l'équipe d'Al-Ittihad. Le Ballon d'Or 2022 s'est quelque peu isolé de ses fans en Espagne mais aussi en France.

Depuis son arrivée à Al-Ittihad, Karim Benzema se fait assez discret dans les médias. Si son comportement et son niveau de jeu n'ont pas toujours été au rendez-vous, l'ancien du Real Madrid s'accroche et compte bien rendre une partie de ce que l'Arabie saoudite lui donne. En plus du sport, Benzema peut aussi profiter d'une vie plus en accord avec ses principes religieux. En France, KB9 ne laisse toujours pas indifférent même si KB9 fait apparemment tout pour retirer ses business de l'Hexagone.

Benzema, la France n'est plus une priorité ?

Comme rapporté par Sportune, Karim Benzema a radié 4 sociétés à lui depuis novembre dernier. Exit tout d'abord Best of Benzema, sa société d’image créée en 2008. Deux semaines plus tard, Benzema a ensuite mis fin à KB Invest, SASU sur l’achat, la location et la revente de biens immobiliers. Un mois après, c'est au tour de sa SCI Immo Coco, créée en 2012, de fermer ses portes. Enfin, en février 2024, Nueve Agency s'est terminée. Cette société concernait depuis 2019 l’exploitation de droits d’image et de conseil en marketing.

A noter que Karim Benzema est encore lié à une société en France : VS Développement, société civile immobilière (SCI) dont il a 50% du capital. Stratégie désirée ou autres projets plus importants à concrétiser hors ou en France ? L'avenir le dira. L'avenir dira aussi si KB9 participera ou non aux Jeux Olympiques 2024 de Paris avec la formation de Thierry Henry. Lors d'une interview, KB9 avait fait part de sa motivation quant à cette possibilité. De quoi certainement faire plaisir à ses fans et redorer un peu son blason avec « l'équipe de France ».