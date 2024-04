Le football sur France 2 et France 3, réflexion en cours ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Tandis que la bataille pour les droits de la Ligue 1 s'éternise, France Télévisions semble vouloir diffuser le Mondial 2026 et le Mondial 2030.

France 2 et France 3 diffusent les matchs de football français, mais il y a bien longtemps que les chaînes du service public se sont éloignés des grands tournois internationaux en dehors des Jeux Olympiques, le coût d'acquisition des droits étant colossal. Cependant, cela pourrait changer à l'occasion des deux prochaines Coupes du monde, dont M6 a fait l'acquisition des matchs en clair au détriment de TF1 à la surprise générale. Profitant que la Une s'est mise à l'écart, la direction de France Télévisions a contacté M6 afin de savoir si cette dernière était prête à céder des matchs des Coupes du monde 2026 et 2030. C'est Nicolas de Tavernost, patron de la Six qui quittera sa place dans quelques semaines, qui a fait cette confidence. De quoi secouer le paysage audiovisuel français concernant les sports.

Le Mondial sur France 2 et France 3 ?

Dans le quotidien sportif, celui qui est encore le président de M6 et qui a été celui des Girondins de Bordeaux, fait cette révélation. « France Télévisions nous a déjà demandé des matchs. On a le temps, mais moi je suis plutôt partisan de les garder. Je leur ai dit qu’on réfléchissait. On va analyser la situation le moment venu et mon successeur décidera », a confié Nicolas de Tavernost, laissant le soin à David Larramendy, qui le remplacera, de finaliser ou pas un accord avec France 2 et France 3. Cet accord concerne donc les matchs en clair achetés par M6, tandis que Beinsports devrait diffuser la totalité des rencontres des deux prochaines Coupes du monde, mais cette fois en crypté. Cette même chaîne qatarie est également en pole pour ce qui est les droits de la Ligue 1, une réunion entre la LFP et DAZN, jeudi, ayant tourné au fiasco. De son côté, France Télévisions diffusera bien évidemment un match très attendu, la finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG le 25 mai prochain à Lille.