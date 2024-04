La splendide vision du jeu du garde du corps de Messi (vidéo)

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Ces dernières heures en MLS, l'Inter Miami a remporté une belle victoire sur la pelouse du Sporting KC. Buteur, Leo Messi a aussi eu une petite frayeur en cours de match.



Leo Messi espère bien remporter la MLS cette saison avec l'Inter Miami. L'ancien du PSG et du Barça sait en revanche que la mission ne sera pas des plus aisées. A chacune de ses apparitions, l'octuple Ballon d'Or est très attendu, que ce soit par ses supporters ou ceux du camp adverse. S'il est aussi surveillé par les joueurs face à lui, c'est en plus le cas de son garde du corps, dont la notoriété ne cesse de grandir. Il faut dire que Yassine Cheuko prend son travail très à coeur et refuse que quiconque s'approche trop près de Leo Messi. Ces dernières heures lors de la rencontre entre le Sporting KC et l'Inter Miami, un supporter a pénétré sur le terrain pour avoir un souvenir avec le champion du monde argentin. Pas du tout du goût de son garde du corps...

Messi, ça ne rigole pas

⚡ El pique corto del guardaespaldas de Messi ante la invasión de cancha de un hincha:pic.twitter.com/QCNE3xXsm1 — Samuel Vargas (@SVargasOK) April 14, 2024

A la 90e minute, au moment de voir de loin ce supporter pénétrer sur la pelouse pour se diriger vers Messi, Yassine Cheuko n'a même pas attendu que le jeu soit arrêté par l'arbitre pour courir comme un fou sur la pelouse et mettre la menace de côté. Une séquence que vous pouvez apprécier ci-dessus qui n'a pas tardé à faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Que Leo Messi se rassure, ses arrières sont bien gardés tant que son protecteur est autour de lui ou de sa famille. A noter qu'après 9 journées de Major League Soccer, l'Inter Miami est en tête de la Conférence Est. Auteur de 8 matchs toutes compétitions confondues avec les Floridiens depuis le début de la saison, Leo Messi en est à 7 buts marqués et 4 passes décisives données. De bonnes bases pour une saison qu'il espère historique pour lui et son écurie.