Neymar lance sa marque de cocktail, ça ne s'invente pas

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Même s'il n'a pas encore repris la compétition après sa grave blessure l'automne dernier avec le Brésil, et l'opération qui a suivi, Neymar arrive à faire parler de lui.

A 32 ans, Neymar a visiblement décidé de préparer sa reconversion après le football. Après sa fameuse croisière organisée à Noël, laquelle a connu un très gros succès au Brésil, l'ancien attaquant vedette du PSG a cette fois décidé de lancer une marque...non pas de matelas pour bien dormir, ni de produits diététiques pour bien manger, mais de cocktails. Via les réseaux sociaux, Nemayr a fait une annonce à ses supporters. « Voici une autre façon pour nous de célébrer ensemble. En partenariat avec Fun Brands, nous lancerons ma gamme de cocktails et mocktails. Cette nouveauté mondiale apparaîtra pour la première fois au Brésil plus tard cette année », a indiqué le footballeur brésilien.

Vem aí mais um jeito da gente celebrar juntos. Em parceria com a Fun Brands, vamos lançar a minha linha de coquetéis e mocktails. Essa novidade global sai primeiro no Brasil ainda este ano. pic.twitter.com/1aBZpV8FDi — Neymar Jr (@neymarjr) April 15, 2024

Fun Brands est une société installée à Miami, qui produit et distribue des boissons faiblement alcoolisées, et forcément l'entreprise américaine se réjouit de pouvoir lancer tout cela avec un footballeur immensément populaire, même s'il y a bien longtemps que le joueur d'Al-Hilal FC n'a plus brillé sur les terrains de foot. « Ce partenariat avec Neymar se concentrera sur les goûts du Brésil, un pays aux saveurs incroyables (...) La nouvelle marque sera déployée avec des variétés de boissons à faible teneur en alcool et sans alcool d’abord au Brésil, puis sur les marchés mondiaux stratégiques », a précisé Joe Peleg, fondateur et CEO de Fun Brands.