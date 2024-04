Officiel ‍: Fernando Santos viré de Besiktas après 3 mois

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Une carrière sur la phase descendante pour Fernando Santos. Le technicien portugais de 69 ans, vainqueur de l'Euro 2016 avec la Seleçao, a du mal depuis sa démission du Portugal à l'issue du Mondial 2022. Viré de la sélection polonaise après seulement 6 matchs, il n'aura passé que trois mois sur le banc de Besiktas. Nommé en janvier dernier, Santos a été limogé ce soir après le nul du club 1-1 face à Samsunspor. « Nous nous sommes séparés de l’entraîneur Fernando Santos. Nous remercions Santos pour ses services et lui souhaitons du succès dans sa vie future. Serdar Topraktepe assurera l’intérim de notre équipe jusqu’à la fin de la saison », a écrit sur X Besiktas, 4e du championnat turc et quelque peu lâché dans la course au podium.