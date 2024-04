Les preuves balancées, Textor met sa menace à exécution

Sûr de sa version, John Textor a lancé de graves accusations de corruption dans le championnat brésilien. Convoqué par les autorités brésiliennes, le propriétaire de Botafogo a pu s’expliquer et promet d’envoyer tous les éléments compromettants à sa disposition.

Comme pressenti, les déclarations de John Textor agitent le football brésilien depuis quelques jours. Au cours d’un échange avec la chaîne YouTube Canal do Medeiros lundi, le propriétaire de Botafogo a lancé de graves accusations de corruption contre Palmeiras. L’Américain affirme que le champion en titre a pu compter sur la complicité des arbitres et de joueurs adverses ces deux dernières années.

« Nous disposons de preuves solides, confirmées à 100 %, a lâché John Textor. (...) Désolé si cela va faire du bruit, mais j'en ai la preuve, je l'enverrai aux procureurs. Je suis là pour défendre l'honneur de mon club. Je peux vous promettre que personne ne touchera à nos matchs cette année. » Palmeiras n’a évidemment pas apprécié et a annoncé dans un communiqué qu’il allait saisir la justice afin d’obliger l’homme d’affaires à expliquer ses « déclarations irresponsables ».

John Textor a effectivement des choses à dire, lui qui a ensuite accusé des arbitres de la VAR, ainsi que quatre joueurs de Fortaleza et cinq de São Paulo. Là encore, les deux clubs concernés ont saisi les autorités locales, lesquelles ont convoqué le patron de l’Olympique Lyonnais. La police de Rio de Janeiro a écrit dans un communiqué que le dirigeant avait été invité à s’expliquer. Le rendez-vous aurait duré près de trois heures selon la presse brésilienne. Ce dont John Textor ne se plaint pas.

Entirely false. This interview happened at my request, as I traveled from Europe to present evidence that was previously ignored. Audio recording delivered during interview. Documents and videos offered, but parties preferred Dropbox within 10 days.https://t.co/dtFHN1tkaV