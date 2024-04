Neymar avait raison, la justice lui évite une grosse amende

Dans : Foot Mondial.

Poursuivi au Brésil pour avoir détourné une rivière pour les besoins de sa maison de Rio de Janeiro, Neymar a vu la justice trancher en sa faveur.

Accusé d’avoir construit un lac artificiel sans autorisation sur le terrain de sa somptueuse villa des environs de Rio de Janeiro sans autorisation, Neymar a remporté son procès qui lui permet d’éviter une amende de 3 millions de dollars, soit un peu moins de 3 millions d’euros. Pourtant, le joueur d’Al-Hilal a bien été reconnu coupable d’avoir construit cette étendue d’eau sans demander d’autorisation et sans respecter les règles environnementales, mais son infraction n’est pas jugée comme suffisante pour provoquer l’obligation de payer une amende.

La juge Adriana Ramos de Mello a estimé que, en fonction des rapports des experts, aucun permis n’avait été nécessaire et que la construction de Neymar, qui avait été suspendue par les autorités, ne contredisait pas totalement les règles environnementales. Pourtant, l’ancien joueur du PSG avait tout de même détourné un cours d’eau et capté l’eau de cette même rivière pour ses besoins personnels, afin d’agrémenter d’un lac artificiel sa maison luxueuse de Mansatariba, qui comprend déjà un héliport, un sauna, des salles de sport et de massage, des terrains de jeu et même des espaces de restauration. Mais les règles en vigueur au Brésil n'ont donc pas été franchi au point de provoquer cette grosse amende, que Neymar n'aura donc pas à régler.