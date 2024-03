Tielemans brille, mais Bellingham sauve l’Angleterre

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Ancien pensionnaire de Leicester désormais à Aston Villa, Youri Tielemans se plait en Angleterre et vient de le prouver. Il a planté avec la Belgique un doublé, dont un but sur une très belle passe de Romelu Lukaku, pour permettre aux Diables Rouges de passer tout proche d’une victoire de prestige face aux Anglais. Mais comme au Real Madrid, Jude Bellingham s’est réveillé à la dernière seconde pour aller chercher l’égalisation du 2-2 et permettre aux siens de sauver la mise avec ce match nul.