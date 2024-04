La VAR interdite pour les femmes, cet entraîneur pète les plombs

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Entraîneur de Vasco de Gama en D1 brésilienne, Ramon Diaz a littéralement pété les plombs après la défaite de son équipe contre Bragantino (2-1) et a fustigé la présence d’une femme à la VAR.

Dérapage non contrôlé au Brésil, où l’entraîneur de Vasco de Gama a totalement disjoncté après la défaite de son équipe face à Bragantino (2-1) en première division. Furieux contre l’arbitrage, Ramon Diaz a fustigé la présence de Daiane Muniz en tant qu’arbitre en charge de la VAR. Un énorme dérapage qui ne manque pas de faire beaucoup de bruit au Brésil. « Le football est différent, et le fait que le VAR soit décidée par une femme me semble assez compliqué » a lancé l’entraîneur de Vasco de Gama, qui a rapidement compris qu’il avait dérapé et que ses propos allaient avoir de très lourdes conséquences, raison pour laquelle il a tenté de faire machine arrière quelques minutes plus tard en conférence de presse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vasco (@vascodagama)

« Ce que je voulais dire, c'est qu'une seule personne ne peut pas décider, prendre une décision aussi importante (...) que celle de l'intervention du VAR » a ensuite lancé Ramon Diaz, tentant de se sortir de ce mauvais pas de manière assez lamentable. Vasco de Gama a d’ailleurs condamné les propos honteux de son entraîneur sur les réseaux sociaux, en se désolidarisant totalement de ce dernier. Le club brésilien a réaffirmé son « engagement à renforcer les mesures éducatives nécessaires conformément à ses déterminations, valeurs et principales. Nous nous excusons » a publié le club d’un certain Dimitri Payet, qui a sans doute eu un sentiment de honte en lisant les propos de son entraîneur, lequel est d’ores et déjà taxé de « machiste » par plusieurs médias locaux au Brésil. De quoi sérieusement jeter un doute sur son maintien à la tête de l’équipe pour les mois à venir.