Bataille au Cameroun, Eto'o choisit aussi son sélectionneur ‍!

La désignation de Marc Brys comme nouveau sélectionneur du Cameroun a divisé le pouvoir sportif local. Le Belge a été choisi sans concertation avec la fédération camerounaise et son président Samuel Eto'o. Ce dernier aura finalement son mot à dire.

Le football est une affaire sérieuse au Cameroun voire une affaire d'Etat. A 91 ans, le président Paul Biya est souvent influent concernant l'avenir des Lions Indomptables. Il est consulté dans le choix du sélectionneur et du président de la fédération camerounaise de football. Très proche de Samuel Eto'o, il a contribué à la prise de pouvoir de l'ancien attaquant du Barça sur le football camerounais. Mais, dernièrement, Eto'o a eu la mauvaise surprise de voir le ministre des sports désigner le futur sélectionneur à sa place et sans le consulter personnellement. Cette semaine, Narcisse Mouelle Kombi a choisi le Belge Marc Brys comme nouveau sélectionneur et a provoqué une grave crise en interne.

Cette ingérence n'a pas plu à Samuel Eto'o qui comptait désigner un autre entraîneur pour le poste. Ce samedi, la fédération camerounaise de football a organisé un comité d'urgence. Selon le journaliste de L'Equipe Hervé Penot, il a été décidé que Samuel Eto'o avait 72 heures pour choisir un sélectionneur et même un staff complet pour diriger le Cameroun.

Samuel Eto’o and his FA wishes to have any one of the following as their head coach:



• Fabio Cannavaro

• Jose Peseiro

• Herve Renard



Cameroon’s Sport Ministry appointed Marc Brys to lead the men’s national team but the FA President, Eto’o says, they don’t recognize him as… pic.twitter.com/vpkj6QttgY