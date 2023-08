Privée de Lionel Messi, la MLS stoppe tout

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Relancé depuis l’arrivée de Lionel Messi cet été, l’Inter Miami devra composer sans sa nouvelle star pendant trois matchs. La Major League Soccer va en effet continuer pendant la trêve internationale, durant laquelle l’Argentin va rejoindre l’Albiceleste. De quoi inciter le championnat américain à revoir son calendrier.

On peut dire que Lionel Messi a déjà métamorphosé l’Inter Miami. Dès sa première en Major League Soccer le week-end dernier, l’attaquant argentin, seulement remplaçant et entré en jeu, a inscrit le deuxième but de son équipe contre les New York Red Bulls (2-0). Un succès important pour la franchise californienne, qui n’avait remporté aucun de ses 11 précédents matchs en championnat ! Toutes compétitions confondues, la voilà invaincue depuis 9 rencontres et couronnée en Leagues Cup. C’est dire l’influence d’un Lionel Messi auteur de 11 buts en 9 matchs.

Le problème pour l’Inter Miami, c’est qu’il lui faudra bientôt composer sans sa nouvelle star pour trois rendez-vous. La Major League Soccer ne s’arrête pas pendant la trêve internationale, durant laquelle l’ancien joueur du Paris Saint-Germain va rejoindre la sélection argentine, adversaire de l’Equateur et de la Bolivie (les 7 et 12 septembre) en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Lionel Messi manquera donc les matchs contre le Los Angeles FC, Kansas City et Atlanta. Un gros coup dur pour l’avant-dernier de la conférence est et son entraîneur Gerardo Martino.

La MLS vers un nouveau calendrier

« C'est quelque chose auquel nous devons nous habituer, a réagi le coach argentin. Il va rater au moins trois matchs, il va être rappelé par son équipe nationale et nous devons continuer à gagner. » En réalité, ce n’est pas seulement une mauvaise nouvelle pour l’Inter Miami. L’absence de Lionel Messi dérange aussi la Major League Soccer, qui envisage de s’aligner sur le calendrier de la FIFA à partir de la saison prochaine afin d’éviter ces doublons. « Je comprends qu'ils analysent cela pour l'année prochaine. Il est probable que cela se produise », a commenté Gerardo Martino, bientôt privé d’au moins trois autres internationaux.