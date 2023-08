Neymar et Messi sont des feignants, il applaudit le PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Cet été, le Paris Saint-Germain a opéré à un grand ménage et pas seulement chez les remplaçants. Neymar et Lionel Messi, deux stars mondiales du football, ont quitté le club. de la capitale Une bonne nouvelle pour cet ancien pensionnaire de la Ligue 1.

Deux stars qui ont quitté le club, un entraîneur qui propose enfin du jeu et des indésirables vendus. Le PSG a été très clair lors de son mercato estival, tout en recrutant des joueurs confirmés comme Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Milan Skriniar ou des footballeurs prometteurs comme Gonçalo Ramos et Manuel Ugarte. Un nouveau PSG se dessine et cela semble plaire à de nombreux supporters parisiens, mais également à Andy Delort. Désormais joueur d'Umm Salal au Qatar, l'international algérien (15 sélections) cumule aussi avec le rôle de consultant pour RMC Sport. C'est justement à cette occasion que le buteur de 31 ans s'est exprimé sur la nouvelle équipe parisienne version Luis Enrique, qu'il juge mieux équilibré avec les départs de Neymar et de Lionel Messi.

Le PSG plus équilibré sans Messi et Neymar ?

« Sur le terrain ou quand on faisait les séances vidéo d’avant-match, ça sautait aux yeux que les trois de devant (Mbappé, Neymar, Messi) ne défendaient pas trop et que ce n’était pas le Paris d’il y a deux ou trois ans, qui était plus équilibré. Je trouve intéressant leur recrutement cet été. Ce sont des joueurs qui ont un état d’esprit différent de celui des joueurs partis. Avec un Mbappé qui, on l’a encore vu, est un phénomène. Il a encore répondu de la meilleure des manières, et je pense qu’il va faire une grosse saison. Le PSG également » a déclaré l'ancien attaquant de l'OGC Nice, Montpellier, Nantes (etc), qui est donc satisfait du départ de deux des anciens membres de la MNM. Andy Delort a fréquemment affronté le PSG durant ses nombreux passages dans des clubs de Ligue 1 et il estime que finalement le Paris Saint-Germain sera plus équilibrée sans les deux stars sud-américaines, tout en conservant Kylian Mbappé, qui deviendrait l'unique joueur à pouvoir zapper les efforts défensifs.