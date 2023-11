Daniel Riolo écoeuré par les influenceurs au Ballon d'Or

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Lundi soir, lors de cérémonie du Ballon d'Or 2023, certains influenceurs ont fait le show. De quoi agacer Daniel Riolo, lequel estime que tout cela est devenu n'importe quoi.

Histoire de relancer le Ballon d'Or auprès d'une nouvelle clientèle, les organisateurs du Ballon d'Or avaient invité des influenceurs au profil très puissant. Parmi eux, on parle énormément de IShowSpeed, un youtubeur américain dont la chaîne est suivie par 21 millions d'abonnés. Présent pendant la cérémonie, le jeune garçon a mis en ligne de nombreuses vidéos courtes, et notamment une où on le voit demander à Novak Djokovic, qui il était ou réagir étrangement à l'annonce du Ballon d'Or attribué à Lionel Messi.

Cette présence d'influenceurs a évidemment fait débat entre ceux qui pensent que le Ballon d'Or est à la dérive et veut avoir un nouveau public et ceux qui estiment que les critiques viennent de gens dépassés. Pour Daniel Riolo, quoi qu'il en soit, tout cela témoigne de la mise au placard par l'industrie du footballeur d'une partie de la population

La réaction de Speed à l’annonce du Ballon d’Or de Lionel Messi 😭 pic.twitter.com/kiRGZuNbrY — Vibes Foot (@VibesFoot) October 30, 2023

Dans l'After, le journaliste a dit tout le mal qu'il pensait de ce changement de « clientèle » qui n'est pas le seul fait du Ballon d'Or. « Dans les nouveautés du football, et on l’a vu lors de la cérémonie du Ballon d’Or lundi, c’est d’inviter des gens qui n’ont rien à voir avec le sujet. On invite des influenceurs parce qu’ils rassemblent sur les réseaux sociaux et ils viennent faire les crétins en proposant des selfies ou des vidéos rigolotes, mais pas rigolotes, à Haaland ou d’autres. Il y a dans cette nouvelle société où peu importe le fond, ce qui compte c’est la forme, il y a ce système dans lequel on invite un tas de gens au Ballon d’Or et qui vont venir sans être intéressés par le sujet. Nous, on n’a plus le profil pour être invités. On n’est pas des influenceurs, on est Blanc et on a plus de 50 ans. On ne correspond pas à ces profils-là. Lors de la soirée de sortie du jeu FIFA, c’est la même chose ou d’autres manifestations sportives, nous ne correspondons plus (...) Savoir que tu ne corresponds plus au bon profil, mais qu’on préfère des gens qui vont venir en disant devant Haaland, « t’es qui toi ? ». Si tu ne corresponds pas au profil sociologique, on t’écarte », a expliqué Daniel Riolo, qui a confié qu'il en allait de même pour le Masters de Paris Bercy.