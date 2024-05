Décès de César Luis Menotti, mythique sélectionneur argentin

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Entraineur légendaire du football argentin avec qui il a été champion du monde en 1978, César Luis Menotti est décédé ce dimanche 5 mai, à l’âge de 85 ans. Celui qui a évolué dans les années 1960 comme attaquant notamment à Boca Juniors et à Santos, a également entrainé en Espagne le FC Barcelone et l’Atlético Madrid dans les années 1980. Mais le plus grand succès d’El Flaco reste la prise en mains de l’équipe d’Argentine en 1974, pour l’emmener à son premier sacre à domicile en 1978.