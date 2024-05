Une offre folle au Brésil, les marques s'arrachent les sélections

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Les Fédérations se frottent les mains. Depuis quelques mois, les équipementiers se livrent une rude bataille pour conserver ou arracher des contrats avec certaines sélections. En mars dernier par exemple, Adidas, fidèle collaborateur de l’Allemagne, a vu Nike lui chiper sa place sur le maillot de la Mannschaft via un accord supérieur à 100 millions d’euros par an. Un montant similaire à celui négocié par l’instance française grâce au contrat prolongé avec Nike jusqu'en 2034.

On est quand même loin de la somme annoncée pour le Brésil. En effet, UOL Esporte nous apprend que la Confédération brésilienne de football, actuellement équipée par Nike, a reçu une offre d’environ 185 millions d’euros par an ! S’agit-il d’Adidas ou de Puma, auparavant intéressés par la Seleção ? L’auteur de cette proposition reste méconnu. En tout cas, ce dernier semble déterminé à déchirer le bail de Nike avec le Brésil qui vaudrait 35 millions d’euros par an jusqu’en 2026.