Lionel Messi choque les Etats-Unis

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi et l'Inter Miami se baladent en MLS. Le club floridien a écrasé les New York Red Bulls 6-2 la nuit dernière. La Pulga a sorti une prestation XXL en étant sur chaque but de son équipe.

L'Inter Miami n'a pas regretté longtemps son choix de miser sur Lionel Messi l'été dernier. L'octuple ballon d'or de 37 ans régale cette saison avec l'une des pires équipes de MLS un an auparavant. En 2023, l'Inter Miami avait fini au 14e et avant-dernier rang de sa conférence Est. Quelques mois plus tard, Miami rayonne et domine cette même conférence. La franchise floridienne a remporté son 4e succès consécutif la nuit dernière. Elle a pulvérisé le 4e de la conférence Est les New York Red Bulls 6-2. Lionel Messi a été l'artisan principal de cette victoire.

5 passes décisives pour Messi

La Pulga a marqué un but mais a surtout délivré 5 passes décisives dans cette partie. Cette performance individuelle est d'autant plus remarquable que Messi l'a effectuée sur la seconde mi-temps uniquement. Le score était de 1-0 pour New York au repos. Messi a notamment trouvé trois fois son vieil ami Luis Suarez, auteur d'un triplé. Au micro des journalistes américains, l'Uruguayen ne tarissait pas d'éloges pour la performance exceptionnelle de Lionel Messi.

Lionel Messi goals are inevitable! 🚨



The first player to 10 goals this season puts @InterMiamiCF on top. pic.twitter.com/GuUEShfmdb — Major League Soccer (@MLS) May 5, 2024

« Évidemment, ce qu'on a vu aujourd'hui peut surprendre, parce que ça n'est pas quelque chose qu'on voit (normalement) dans le football... Mais en tant que coéquipier, et pour bien le connaître, rien ne me surprend venant de lui », a t-il lâché. Pourtant, c'est bel et bien une performance historique en MLS où aucun joueur n'avait jamais donné 5 passes décisives dans un même match. Cela témoigne de la grande forme du milieu argentin, co-meilleur buteur du championnat (10 buts) avec Luis Suarez et évidemment meilleur passeur (12 offrandes).