OL ‍: Pierre Sage menacé, c’est une aberration

Malgré un parcours exceptionnel depuis sa nomination au poste d’entraîneur de l’OL au mois de novembre, Pierre Sage n’a pas encore reçu d’offre de prolongation de contrat de la part de John Textor.

Dernier de Ligue 1 il y a six mois, l’Olympique Lyonnais a refait son retard de manière spectaculaire depuis la prise de fonctions de Pierre Sage. L’entraîneur de 44 ans a certes été aidé par un mercato colossal au mois de janvier, avec plus de 50 millions d’euros investis, mais sa nomination en lieu et place de Fabio Grosso a été salvatrice pour le club rhodanien. Pierre Sage est parvenu à fédérer un vestiaire en plus d’instaurer une vraie patte dans le jeu et dans l’état d’esprit de cet OL devenu redoutable au fil des mois et qui vient de faire tomber Brest, Monaco et Lille en Ligue 1. Malgré ce bilan très positif pour Pierre Sage, des doutes existent toujours en interne quant à une éventuelle prolongation du coach lyonnais, en fin de contrat en juin prochain.

Récemment, le nom de Bruno Lage, très apprécié dans le réseau Eagle Football, a notamment été évoqué. Mais un départ de Pierre Sage serait lunaire et incompréhensible pour Emmanuel Petit, qui a chanté les louanges de l’entraîneur français de Lyon dans une interview accordée à Madeingones. « Rarement un mercato n'a été aussi efficace dans un club durant l'hiver. Il est clair que tout le monde s'est accordé à dire que la position de l'OL avant les fêtes de Noël n'était pas respectable pour le club. Il était loin, même s'il y avait des gros doutes sur la qualité du niveau de certains joueurs. Lyon ne devait pas lutter pour ne pas descendre, c'est une certitude. Ils sont revenus progressivement à des standards qui leur conviennent davantage » a lancé le consultant de RMC avant de poursuivre.

Sage prépondérant dans le retour au top de l'OL

« Je pense également que Pierre Sage a su amener une certaine sérénité, une sagesse dans ce vestiaire. Sa proximité et sa bonne connaissance du club et des joueurs ont permis de renouer sur des liens affectifs, humains, mais également sur le travail de la confiance, de la motivation, de l'ambition. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels Sage a été prépondérant avec son staff » a lancé le champion du monde 1998, qui salue travail réalisé par Pierre Sage et qui espère pour les supporters de l’OL que David Friio et John Textor ne feront pas l’erreur de s’en séparer en juin prochain. Une décision, si elle était prise, qui ne serait pas comprise par les supporters ainsi que par une grande partie des observateurs.