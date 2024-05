Confiant, Marseille annonce déjà une surprise pour la finale

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Avant la demi-finale retour de la Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame ce jeudi soir, toute la ville de Marseille croit en son équipe. Le maire de la citée phocéenne Benoît Payan pronostique une victoire olympienne et prépare déjà un événement pour une éventuelle finale européenne.

Pour l’Olympique de Marseille, l’obstacle n’a rien d’insurmontable. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont fait mieux que rivaliser avec l’Atalanta Bergame à l’aller (1-1). Avec un peu plus d’efficacité, les Marseillais auraient abordé cette demi-finale retour de la Ligue Europa avec un avantage. Le représentant de Ligue 1 prépare donc la rencontre avec confiance. Un état d’esprit partagé par tous les supporters, à commencer par Benoît Payan.

Le maire se prépare en cas d'exploit

En marge de l’arrivée de la flamme olympique à Marseille, le maire de la cité phocéenne a en effet prédit une victoire de son équipe en Italie. Et pour démontrer son optimisme, l’élu local a révélé la préparation d’un événement en vue d’une éventuelle finale européenne le 22 mai prochain. « Ce que ferait la ville en cas de qualification en finale ? La ville de Marseille va faire une surprise, a annoncé Benoît Payan sur la chaîne BFM Marseille Provence. Un écran géant ? Ça veut dire surprise. Et comme c'est une surprise, je ne vais pas la raconter. »

💬 Benoît Payan annonce que la ville de Marseille fera "une surprise" en cas de victoire de l'Olympique de Marseille ce jeudi soir face à l'Atalanta pic.twitter.com/vBBttuYc3S — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) May 9, 2024

« Evidemment, si on est en finale, on va faire quelque chose de gros, quelque chose qu’on sait faire, encore une fois pour les Marseillaises et pour les Marseillais, à disposition de tous, a précisé le maire de Marseille, avant de donner son pronostic pour le match du soir. 2-1 pour nous. Après, le sport c'est le sport donc on ne peut jamais dire à l'avance ce qui va se passer. On peut juste espérer qu'on va gagner. » Chez les fidèles du Vélodrome, une qualification en finale effacerait presque la saison décevante en championnat.