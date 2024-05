Menacé de mort, Di Maria sonne chez Messi

En fin de contrat avec le Benfica Lisbonne à la fin de la saison, Angel Di Maria avait initialement prévu de faire son retour à Rosario Central, son club formateur. Mais le plan de l’Argentin est tombé à l’eau.

Menacé de mort en mars à Rosario, sa ville d’origine, Angel Di Maria ne fera pas son retour dans son club de cœur lors du prochain mercato. Le champion du monde 2022 souhaitait pourtant revenir à Rosario à la fin de son contrat avec le Benfica Lisbonne en juin 2024, mais les menaces de mort reçues par sa famille lors de son dernier séjour en Argentine l’ont convaincu de ne pas revenir, selon Tyc Sports. « Angel Di Maria ne reviendra pas à Rosario Central en juin. Son intention de revenir était claire, mais le contexte de la ville l'amènera probablement à privilégier la sécurité de sa famille » a lancé le journaliste Gaston Edul, mettant définitivement fin à la piste menant à Rosario pour l’ancien passeur du Paris Saint-Germain.

🇦🇷 Inter Miami only asked for Ángel Di María's situation at Benfica, there's no formal proposal or advanced talks so far.



Fideo's future at Benfica remains open, waiting for both parties to make a decision on contract due to expire in June. pic.twitter.com/spWr8MeTte