Lionel Messi Ballon d'Or 2023 devant Haaland et Mbappé ‍!

Par Claude Dautel

Sans surprise, le Ballon d'Or 2023 a été attribué ce lundi soir à Lionel Messi, qui a décroché le titre de champion du Monde lors du Mondial 2022 au Qatar avec l'Argentine. La Coupe du Monde était le seul trophée qui manquait au palmarès du joueur de 36 ans, lequel a quitté lors du dernier mercato le PSG pour signer à l'Inter Miami. Ce Ballon d'or est le huitième gagné par Leo Messi, déjà titré en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021.

Au classement, la star argentine devance Erling Haaland, qui a tout gagné avec Manchester City, et Kylian Mbappé, finaliste du Mondial avec un triplé à son actif et champion de France. C'est la première fois que le numéro 7 du PSG et capitaine de l'équipe de France monte sur le podium du Ballon d'Or.

🇦🇷 Lionel Messi remporte son 8ème Ballon d'or ! 👏



Le débat du GOAT est-il définitivement terminé ❓ pic.twitter.com/zjWYE52c5a — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 30, 2023

Classement du Ballon d’Or 2023

1e. Lionel Messi

2e. Erling Haaland

3e. Kylian Mbappé

4e. Kevin de Bruyne

5e. Rodri

6e. Vinicius Jr

7e. Julian Alvarez

8e. Victor Osimhen

9e. Bernardo Silva

10e. Luka Modric

11e. Mohamed Salah.

12e. Robert Lewandowski

13e. Yassine Bounou

14e. Ilkay Gündogan

15e. Emilian Martinez

16e. Karim Benzema

17e. Khvicha Kvaratskhelia

18e. Jude Bellingham

19e. Harry Kane

Lautaro Martinez

21e. Antoine Griezmann

Kim Min Jae

23e. André Onana

24e. Bukayo Saka

25e. Josko Gvardiol

26e. Jamal Musiala

27e. Nicolo Barella

28e. Randal Kolo Muani

28e. Martin Odegaard

30e. Ruben Dias