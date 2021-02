PSG : Une Remontada ? Le Barça n'y croit pas

Dans : PSG.

Humilié 1-4 par le PSG, le FC Barcelone ne donne aucun signe de révolte, et Lionel Messi risque d’avoir beaucoup de mal à se remobiliser.

Impossible de ne pas y penser, même si les supporters parisiens ne veulent surtout pas remuer le couteau dans la plaie. Mais après avoir gâché des fantastiques premières victoires contre le FC Barcelone et Manchester United par le passé, le PSG sera plus que jamais attentif à ce qui se déroulera le mois prochain au Parc des Princes lors du retour face au Barça. Après la victoire 4-1 au Camp Nou de mardi soir, c’est un véritable boulevard qui s’offre aux joueurs de Mauricio Pochettino. Mais rappelons-le tout de même, la victoire 4-0 acquise en 2017 offrait, selon les statistiques alors en vigueur, 100 % de chances au PSG de se qualifier au tour suivant.

Cette année, la donne semble différente car le coeur n’y est plus en Catalogne, et comme en France avec Pierre Ménès, une remontée au score semble impensable. Tous les grands rendez-vous de ces derniers temps ont été ratés. Sans même parler du fameux 8-2 concédé face au Bayern Munich, le Barça a mordu la poussière en SuperCoupe d’Espagne face à Bilbao, dans le Clasico face au Real, lors du premier choc européen contre la Juventus… Selon la presse espagnole, même Lionel Messi a déjà fait une croix sur un parcours de premier choix en Ligue des Champions, et tentera simplement de sauver l’honneur à Paris, avec le très faible espoir de réellement faire douter la machine du PSG. Pour la superstar argentine, l’idée est bien de terminer la saison comme il le peut, pour ensuite tourner la page barcelonaise définitivement, tant la génération qui a marché sur l’Europe semble désormais en fin de vie.