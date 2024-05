Hommage à Mbappé, les Ultras priés de boycotter

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dimanche, Kylian Mbappé jouera son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. L'accueil réservé à la star française sera scruté avant son départ au Real Madrid.

Sept ans après avoir signé au PSG en provenance de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a joué mardi son dernier match européen sous le maillot du club de la capitale. Et dimanche, à partir de 21 heures, l'attaquant de 25 ans disputera son ultime sortie au Parc des Princes, puisque Paris finira à l'extérieur en Ligue 1 et que la finale de la Coupe de France contre l'OL se jouera à Lille. Avant d'officialiser son départ au Real Madrid, le Kid de Bondy pourrait avoir droit à un hommage des supporters parisiens et des dirigeants, même si pour l'instant rien n'est officiel. Si l'on sait que Luis Enrique et son équipe recevront Hexagoal une fois la rencontre face au TFC terminée, le PSG n'a pas communiqué sur une éventuelle cérémonie pour rendre hommage à celui qui est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Cependant, certains espèrent que les Ultras ne tomberont pas dans le panneau et ne feront rien de spécial pour Kylian Mbappé.

Mbappé, un départ sans tambour ni trompette

Souvent remonté contre l'attaquant tricolore de son club, Yacine Hamened estime que le Collectif Ultras Paris aurait un comportement honteux s'il rendait un hommage à Kylian Mbappé dimanche. « Je suis content d’une chose, c’est que Mbappé au PSG c’est fini, on est débarrassé de lui. J’espère juste qu’il ne jouera même pas la finale de la Coupe de France. Qu’il prenne son maillot et son sac, qu’il parte et qu’il ne parle plus jamais de Paris. J’ai déjà critiqué le Collectif Ultras Paris, mais j’ai aussi dit que qu'ils faisaient des choses exceptionnelles parfois. Mais le CUP, je vous jure que si vous lui rendez hommage, vous n’avez pas de face. Avec tout ce qu’il a pissé sur le club et son comportement des six derniers mois, entre Monaco, les matchs pourris, si vous lui rendez hommage dimanche pour le dernier match de la saison au Parc des Princes, je le redis, vous n’avez pas de face », réclame Yacine Hamened avant d'aller plus loin dans sa charge contre Kylian Mbappé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Il faut qu’il parte et qu’on oublie son nom, de lui il ne restera que ses 249 buts. Les fanboys de Mbappé, cassez-vous aussi avec lui. Mais les Ultras, si vous respectez le PSG, ne lui rendez pas hommage. Vous avez insulté Neymar et Messi, vous avez insulté Verratti, à qui on pouvait reprocher plein de choses. Mbappé a dit qu’il voulait aller à Madrid, que s’il voulait gagner la Ligue des champions, il ne serait pas au PSG, il s’est toujours mis en avant. Je le dis ciao, mais pas merci », a lancé le membre du collectif Paris United, qui ne supporterait pas de voir le Paris Saint-Germain organiser quelque chose pour les adieux de Kylian Mbappé au Parc des Princes.