Le PSG ne pouvait rien faire de plus selon Vitinha

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A l’issue de la rencontre, Vitinha a pris ses responsabilités devant les micros de Canal+ pour commenter l’élimination du PSG face à Dortmund.

Pourtant, malgré la défaite au match aller, les Parisiens étaient confiants en leur capacité à retourner la situation. Mais s’il y a eu des occasions et des poteaux, il n’y avait clairement pas la flamme pour inverser la tendance face à une équipe de Dortmund qui a surtout géré la domination parisienne. De quoi frustrer énormément une formation du PSG qui avait une chance unique de se retrouver en finale de la Ligue des Champions. Ce n’était pas le cas et Vitinha assurait néanmoins que son équipe avait tout donné malgré cette prestation décevante. « C'est pas facile de parler maintenant. On sort avec la sensation d'avoir tout donné. J'aimerais remercier les supporters qui ont été incroyables. Encore une fois, on a tout donné, malheureusement ce n'était pas suffisant. Je pense que c'est le commencement d'un projet, mais ce soir (mardi), je ne sais pas quoi dire », a livré le milieu portugais, qui reste l’une des rares satisfaction de ce match avec une nouvelle frappe sur la barre transversale en seconde période. Un signe que rien n’a fonctionné pour le PSG ce mardi soir.