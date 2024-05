Bernardo Silva et le PSG, c'est déjà fini

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A l'instar de 2023, Bernardo Silva sera encore l'une des attractions du mercato estival en 2024. Le milieu portugais de Manchester City est suivi de près par le PSG et le FC Barcelone. Cependant, le Bayern Munich se mêle désormais du dossier.

S'il ne figure pratiquement jamais dans le haut du classement au ballon d'or, Bernardo Silva est un nom qui compte sur la planète football. Le Portugais, métronome dans le Manchester City de Pep Guardiola, est le joueur le plus convoité au mercato depuis deux ans. C'est d'autant plus le cas qu'il semble avoir fait le tour chez les Citizens après 7 ans passés au club. Si Bernardo Silva est sous contrat jusqu'en 2026 avec Manchester City, il a inclus une clause lors de sa dernière prolongation l'année dernière. Elle lui permet de quitter le club anglais contre une offre de 58 millions d'euros. De quoi faire saliver ses prétendants, le PSG en tête.

Le Bayern arrive, le Barça toujours favori ?

Le club parisien s'était positionné sur le joueur portugais il y a un an. Cependant, il avait du subir le refus de Manchester City. Le club anglais avait verrouillé son joueur mais la nouvelle clause libératoire redonne de l'espoir au PSG. Il faut quand même affronter la concurrence d'un FC Barcelone, lui aussi vieux prétendant de Bernardo Silva et à même de payer les 58 millions d'euros de clause. Pour compliquer les affaires parisiennes, AS révèle que le Bayern Munich veut aussi recruter le milieu portugais.

🚨🚨🌕| JUST IN: Bernardo Silva would be DELIGHTED to join FC Barcelona! He loves the club. @ferrancorreas @DBR8 🇵🇹☎️ pic.twitter.com/ca8WfKKDvJ — Managing Barça (@ManagingBarca) May 2, 2024

En reconstruction, le club bavarois a bien besoin d'un talent comme Bernardo Silva dans l'entrejeu. Demi-finaliste de Ligue des champions, le Bayern peut proposer un projet solide avec un effectif intéressant. Mais, la question du futur coach reste en suspens et cela est un frein pour se projeter à court terme. Pour AS, le Barça est toujours le favori numéro 1 pour avoir les faveurs de Bernardo Silva cet été. Séduit par l'Espagne et la Catalogne, où une partie de sa famille réside, Bernardo Silva est en contacts réguliers avec Joao Felix selon le quotidien madrilène. Ce dernier essaye de convaincre son compatriote de jouer avec lui la saison prochaine. Raphael Guerreiro et Gonçalo Ramos devront sans doute en faire de même pour le ramener à Munich ou à Paris.