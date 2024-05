Donnarumma à vendre, le PSG craque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Excédé par les erreurs à répétition de son gardien en Ligue des Champions, le PSG a pris la décision de se séparer de Gianluigi Donnarumma lors du prochain mercato selon la presse espagnole.

Capable du meilleur en réalisant de véritables prouesses sur sa ligne, comme sur la grosse occasion de Karim Adeyemi mardi soir, Gianluigi Donnarumma est également capable du pire, trop souvent. Comme face à Barcelone au Parc des Princes, l’international italien a encaissé un but sur corner face au Borussia Dortmund en restant cloué sur sa ligne alors que le ballon est arrivé dans ses six mètres. Une bourde de plus à mettre à l’actif de l’ancien gardien de l’AC Milan, et cela commence à faire beaucoup pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, à tel point qu’une décision lourde de conséquences aurait été prise par Luis Campos, en concertation avec Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi. A en croire les informations de Todo Fichajes, l’état-major du PSG a acté la décision de se séparer de Gianluigi Donnarumma lors du prochain mercato estival.

Le club parisien est excédé par les erreurs de son gardien et estime qu’il sera difficile de franchir un cap en Ligue des Champions avec un dernier rempart ayant autant de lacunes dans des secteurs clés comme le jeu aérien ou le jeu au pied. Le média espagnol dévoile que le PSG a fixé à 50 millions d’euros le prix de son champion d’Europe italien, qui avait été recruté pour zéro euro à la fin de son contrat à l’AC Milan. Todo Fichajes croit savoir que plusieurs clubs italiens sont très attentifs à la situation de Gianluigi Donnarumma, mais les clubs intéressés n’ont pas encore été dévoilés. Du côté du PSG, un nom revient avec insistance ces derniers mois, celui de Mike Maignan. Cette semaine encore, la presse italienne indiquait dans ses colonnes que le gardien de l’Equipe de France était la cible n°1 de l’état-major parisien en cas de départ de Gianluigi Donnarumma. Une révolution est peut-être en train de se préparer à ce poste du côté de Paris dans l’optique de la saison prochaine.