LdC ‍: Dortmund brise le rêve du PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, demi-finale retour

Parc des Princes

PSG-Dortmund 0-1 (aller 0-1)

But : Hummels (50e)

Encore vainqueur 1-0, le Borussia Dortmund a sorti le PSG de la Ligue des champions. Les Parisiens ont raté leur match retour et ont été malchanceux frappant 4 fois les montants après les deux fois du match aller.

Après sa demi-finale aller ratée, le PSG devait enflammer le Parc et surtout le match face à Dortmund. Avec un trio Mbappé-Ramos-Dembélé enfin aligné en C1, les supporters parisiens pouvaient espérer de grandes choses. Cependant, les Parisiens étaient assez poussifs en première période. Il y avait certes une reprise intéressante de Mbappé bien captée par Kobel (7e) mais les occasions n'étaient pas légion. C'est même le BVB qui avait en premier la balle de 1-0. Parti en contre, Adeyemi obligeait Donnarumma à un réflexe salvateur de la main gauche (35e). Juste avant le repos, Schlotterbeck était proche d'un CSC en déviant une frappe ratée de Ruiz. Comme l'indiquait le score de 0-0, le PSG n'était pas encore à la hauteur du rendez-vous.

C'était bien meilleur après la pause. Sur un corner parisien, Zaire-Emery déviait le ballon sur le poteau allemand (47e). De quoi réveiller le Parc avant un vrai coup de massue. Dortmund ouvrait le score sur corner grâce à Hummels démarqué au second poteau. Derrière, Paris faisait le siège du but allemand. Ramos tirait au-dessus alors qu'il était esseulé dans la surface (60e). Puis, Nuno Mendes frappait encore sur le poteau d'une frappe de loin (61e). Les Parisiens étaient décidément maudits dans cette double confrontation. Mbappé frappait la barre de Kobel (86e) et Vitinha en faisait de même de loin quelques instants plus tard. Impuissant offensivement face à l'organisation allemande, le PSG cédait 1-0 et voyait son rêve de finale s'évanouir.