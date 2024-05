Un Suédois plutôt qu'Osimhen, le PSG en pleine révolution

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Eliminé de la Ligue des champions mardi soir, le PSG prépare déjà son prochain mercato. Les Parisiens ciblent notamment deux attaquants, un défenseur central et rêvent toujours de Bernardo Silva.

Mardi soir a marqué la fin d'une époque au PSG. L'élimination en Ligue des champions face à Dortmund met pratiquement fin à la saison du PSG même s'il reste trois matchs de championnat et une finale de coupe de France à jouer. Les esprits sont déjà tournés vers le mercato estival avec le départ programmé de Kylian Mbappé et les lacunes observées pendant 180 minutes contre le BVB. Le quotidien Le Parisien révèle déjà les axes de réflexion de Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi. Comme attendu, le PSG a besoin en priorité d'un avant-centre mais aussi d'un milieu technique.

Un Victor peut en cacher un autre au PSG

Pour marquer beaucoup de buts à la place de Kylian Mbappé, le PSG suit attentivement Victor Osimhen. Le prix du Nigérian est fixé entre 100 et 130 millions d'euros par Naples. Une somme élevée qui pousse la direction parisienne à se concentrer sur un plan B. Il s'agit d'un autre Viktor, Gyokeres. Transféré de Coventry au Sporting CP, l'attaquant suédois a explosé cette saison avec le champion du Portugal. Il a marqué 41 buts en 47 matchs. Seuls Mbappé et Kane ont fait mieux en Europe. Le Parisien insiste sur son « sens du collectif » puisqu'il a aussi délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues.

PSG : Osimhen ou Gyökeres pour rallumer l’attaque, conforter Enrique… Revenir plus fort oui, mais comment ?

Pour accompagner l'attaquant choisi, le PSG veut un nouveau défenseur central. En effet, Lucas Hernandez s'est gravement blessé alors que Milan Skriniar n'a pas convaincu depuis son arrivée. Nasser Al-Khelaifi réfléchit lui à signer un nouvel ailier. Un poste que pourrait occuper Bernardo Silva même si c'est au cœur du jeu qu'on attend le Portugais. Malgré la concurrence acharnée de Barcelone et du Bayern, Luis Campos veut enfin ramener son protégé en France après un échec en 2023. La performance décevante de Fabian Ruiz mardi soir montre l'urgence d'un tel recrutement pour accompagner Vitinha et Zaire-Emery dans l'entrejeu. Avec une clause à 58 millions d'euros pour Silva et un Gyokeres moins cher qu'Osimhen, le PSG vise un mercato efficace en rapport qualité/prix.