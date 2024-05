PSG ‍: Luis Enrique coupable du fiasco Mbappé ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG espérait renverser le Borussia Dortmund au Parc des Princes, mais malgré l’ambiance volcanique mise par les supporters, le club de la capitale a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions.

Une semaine après la défaite 1-0 à Dortmund, le Paris Saint-Germain avait bon espoir de refaire son léger retard au Parc des Princes. Les supporters ont rempli leur part du contrat avec une ambiance magique tout au long de la soirée. On ne peut pas en dire autant des joueurs de Luis Enrique, qui n’ont jamais véritablement réussi à emballer la rencontre, que ce soit collectivement ou individuellement. Cette défaite est en partie pour les joueurs et notamment pour Kylian Mbappé, dont la prestation est largement en-dessous de ce que l’on attend de l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais il ne faut pas exonérer Luis Enrique, lui aussi responsable de ce fiasco et notamment pour sa gestion de Kylian Mbappé, depuis l’annonce du départ à venir de l’ancien Monégasque. C’est en tout cas l’avis exprimé par Vincent Duluc dans les colonnes du journal L’Equipe au lendemain de la défaite 1-0 du PSG sur sa pelouse face au Borussia Dortmund en demi-finale retour de Ligue des Champions.

PSG : 600 millions dépensés pour ce désastre, Luis Campos accusé https://t.co/FuNF4fTon6 — Foot01.com (@Foot01_com) May 8, 2024

« Le bilan d'une saison de Ligue des champions à cinq défaites, dont trois en quarts et en demi-finales, est que le football de Luis Enrique n'a vraiment triomphé que dans la période où le PSG a joué à onze contre dix à Barcelone. Le reste du temps. Paris a joué sur un fil. Mardi soir, il en est tombé, et cette chute donnera une couleur fondamentale différente à l'ensemble de sa saison, soudain rejointe par l'amertume. Un jour, peut-être, on saura mieux les dessous de la manière dont l'entraîneur espagnol a géré Kylian Mbappé à partir du moment où il a annoncé son départ, mais l'évidence est que Luis Enrique a voulu être le joueur dominant de son équipe et qu'il n'a pas tiré le meilleur de son meilleur joueur, qui aurait dû faire bien plus, par-delà les circonstances, que ce dernier printemps parisien vécu dans l'ombre du joueur qu'il doit être » a analysé Vincent Duluc, qui ne digère pas la gestion rocambolesque de Kylian Mbappé par Luis Enrique depuis plusieurs mois. Son faible temps de jeu ces dernières semaines n’a sans doute pas aidé l’international français sur le plan physique et Luis Enrique en a payé les conséquences mardi soir puisque son meilleur joueur a livré un match cataclysmique. Et cela en grande partie à cause de l'entraîneur espagnol selon le journaliste du quotidien sportif.