PSG ‍: Al-Khelaïfi accepte de payer 120 ME pour Kvaratskhelia

Par Corentin Facy

Cet été, l’un des chantiers du PSG sera la succession de Kylian Mbappé, dont le départ au Real Madrid est fort probable. Pour combler la perte d’un tel joueur, le club de la capitale va devoir mettre les moyens et l’une des cibles privilégiées par le board parisien se nomme Khvicha Kvaratskhelia.

Le mercato à venir s’annonce agité pour le Paris Saint-Germain, qui ne va pas devoir se tromper dans le dossier de la succession de Kylian Mbappé. Même s’il termine difficilement la saison, l’international français va laisser un vide énorme dans la capitale française et Luis Campos sera attendu au tournant, ainsi que Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi, pour réaliser les bons choix dans le secteur offensif. Des joueurs tels que Victor Osimhen ou encore Viktor Gyökeres sont parfois annoncés dans le viseur du PSG, mais le champion de France en titre espère également recruter un ailier de classe internationale lors du prochain mercato afin de concurrencer Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Selon les informations du site Fichajes.net, un nom fait l’unanimité au sein de la direction parisienne, celui de Khvicha Kvaratskhelia.

Déterminant en 2022-2023 dans l’obtention du titre de champion d’Italie de Naples, l’international géorgien est tributaire de la saison beaucoup plus laborieuse de son équipe en 2023-2024. Il reste néanmoins performant et aspire à évoluer dans un club d’un standing supérieur dès la saison prochaine. Son nom a parfois été évoqué au Real Madrid, mais c’est désormais le Paris Saint-Germain qui fait office de favori pour le recruter. Sa valeur est estimée à 120 millions d’euros, une somme que le Qatar serait prête à mettre sur la table pour s’attacher les services du virevoltant ailier du Napoli. Luis Enrique serait un grand admirateur du joueur et verrait en lui l’attaquant idéal pour compenser le départ de Kylian Mbappé selon le média espagnol. Reste maintenant à voir si de son côté, Khvicha Kvaratskhelia sera chaud à l’idée de rejoindre Paris, ou si le buteur napolitain privilégiera un départ en Liga ou en Premier League. Quoi qu’il en soit, les négociations s’annoncent longues et complexes avec Naples, où le sulfureux président Aurelio de Laurentiis ne fera pas cadeau d’un centime au PSG.